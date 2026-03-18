أفريكسيم بنك يعلن فتح باب التسجيل لشهادة تمويل التجارة في إفريقيا لعام 2026

كتب : منال المصري

12:35 م 18/03/2026

المشاركين في إحدى دورات برنامج تمويل التجارة في أف

أعلنت أكاديمية أفريكسيم بنك فتح باب التسجيل لبرنامج شهادة تمويل التجارة في إفريقيا لعام 2026 شهادة تمويل التجارة في أفريقيا، وهو أحد برامجه المصممة لتعزيز قدرات القارة في مجال تمويل التجارة من خلال تطوير المهارات المرتبطة بالتجارة ومعالجة فجوات القدرات الحرجة، بما يمكّن إفريقيا من المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية.
وأوضح المعهد أن التسجيل في البرنامج، المفتوح أمام المهنيين في القطاع المصرفي وغيرهم من الممارسين المهتمين بمجال تمويل التجارة، سينتهي في 31 مايو 2026ـ، بحسب بيان لأفريكسيم بنك اليوم.

ما هو برنامج شهادة تموبل التجارة في أفريقيا؟

وقد تم تطوير البرنامج من قبل أكاديمية أفريكسيم بنك بالشراكة مع الاتحاد الدولي للتخصيم، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكوارتير بنك، بهدف تعزيز فهم المشاركين لجميع جوانب تمويل التجارة الدولية، مع تحديثه باستمرار ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يتناول البرنامج مختلف جوانب تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يُتوقع أن يكون لها أثر كبير في تحسين التجارة البينية الإفريقية.

وكما كان الحال في دورة 2025، سيُنفذ برنامج 2026 بصيغة مدمجة، حيث تُقدَّم خمسة وحدات عبر جلسات افتراضية يقودها مدربون، ووحدة واحدة عبر جلسات حضورية في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بينما تُقدَّم الوحدة الأخيرة عبر الإنترنت بشكل غير متزامن.

منحة 50% من الرسوم الدراسية

وأكد ستيفن كاوما، المدير العام للموارد البشرية بأفريكسيم بنك، على أهميته الاستراتيجية في بناء جيل جديد من خبراء تمويل التجارة ذوي الكفاءة العالية، القادرين على دفع أجندة التجارة الإفريقية وتعزيز قدرة القارة على المنافسة الفعالة في السوق العالمية.
وحثّ كاوما المهنيين الأفارقة في القطاع المصرفي وممارسي تمويل التجارة على اغتنام فرصة المشاركة، معلناً أن أكاديمية أفريكسيم بنك سيقدم منحاً دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية لأول سبعة متقدمين هذا العام، مما يعكس التزام البنك بتوسيع نطاق الوصول إلى برامج بناء القدرات عالية الجودة في مجال تمويل التجارة عبر إفريقيا والعالم.

أُطلق البرنامج لأول مرة عام 2016 تحت اسم شهادة التمويل في التجارة الدولية، وأعيد هيكلته عام 2021 بالشراكة مع كلية أنسي ساويرس للأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز صرامته الأكاديمية وملاءمته الإقليمية.

ومنذ إطلاقه، قام البرنامج بتدريب أكثر من 150 متخصصاً من مختلف أنحاء القارة، مجهزاً إياهم بالكفاءات التقنية والتنظيمية والعملية اللازمة لتعزيز مشهد تمويل التجارة الإفريقية وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية والعالمية.

يمكن للمهنيين المهتمين ببرنامج شهادة تمويل التجارة في أفريقيا لعام 2026 التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

