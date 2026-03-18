إعلان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

10:30 ص 18/03/2026 تعديل في 12:38 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.33 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

