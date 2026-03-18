عيد الفطر المبارك 2026| غدا استطلاع هلال شهر شوال 1447

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:37 ص 18/03/2026

دار الإفتاء المصرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، غدا الخميس 19 من مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447 هجرية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026، بعد غروب شمس غد الخميس 19 من مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447 هجرية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان هذا العام من المرجح أن يكون 29 يومًا، وفي حال اكتمال الشهر بهذا العدد، يكون يوم الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام رمضان "وقفة عيد الفطر المبارك"، على أن يكون الجمعة 20 مارس 2026، هو أول أيام شهر شوال "عيد الفطر المبارك".

وبحسب موقع رئاسة الجمهورية، فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2026 تبدأ يوم الجمعة 20 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس.

شئون عربية و دولية

مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)
عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد والمحافظة تعلن الطوارئ
قائد مقر خاتم الأنبياء: على ترامب أن ينتظر مفاجآت إيران
مريم أشرف زكي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أولاد الراعي"

