أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، مع الانتهاء من تجهيز 511 ساحة على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد.

استعدادات مديرية الأوقاف

وأوضح الدكتور معوض حماد مدير مديرية أوقاف المنوفية أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات، مع تجهيز الساحات والمساجد الكبرى، وتهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، واختيار الأئمة المتميزين علمياً ودعوياً لإمامة المصلين.

غرفة عمليات ومتابعة مستمرة

وأكد مدير المديرية رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات الفرعية، مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن تنظيم صلاة العيد، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تجهيز الساحات وضمان انتظام أداء الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.

استعدادات مكثفة خلال إجازة العيد

ووجه عمرو الغريب محافظ المنوفية بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة العيد، بما يضمن عدم تعكير صفو الاحتفالات.

تهنئة المحافظ للمواطنين

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، مؤكداً استمرار العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.