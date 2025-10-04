رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى النيل بالقليوبية

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم زيارة تفقدية إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل وتطوير البنية التحتية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كان في استقباله الدكتورة رشا مصطفى، مدير عام فرع القليوبية، والدكتور محمد عبد الغني، مدير عام المستشفى، حيث استعرضا معه مؤشرات الأداء والتشغيل داخل المستشفى، وتوفّر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، إضافة إلى الالتزام والانضباط في مختلف الأقسام.

وشملت الجولة، تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، منها الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية القلب ووحدة قسطرة القلب ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة السكتة الدماغية إلى جانب بعض الأقسام الداخلية.

وخلال جولته، شدّد الدكتور أحمد مصطفى، على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وضمان إنسيابية دخول المرضى والمرافقين، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في الرعاية العاجلة.

كما حرص على الاطمئنان على المرضى المحجوزين بالعناية المركزة، مثنيًا على جهود الفريق الطبي، مؤكدًا أهمية التوثيق الدقيق للفحوصات والمتابعة المستمرة للحالات.

وتفقد رئيس الهيئة أيضًا أقسام الأشعة والمعامل، حيث شدّد على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من الأجهزة الطبية المتاحة، وزيادة عدد العمليات الجراحية المنفذة وتقليص فترات الانتظار عبر الاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفى.

وفي إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، أجرى حوارات مباشرة مع عدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى شكواهم وآرائهم حول مستوى الرعاية والخدمات المقدمة، موجها بسرعة التعامل مع المشكلات وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، خلال الزيارة، إلى أن مستشفى النيل شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في خدماته الطبية، حيث تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بسعة 14 سريرًا مجهزًا لتقليل قوائم الانتظار وتحسين رعاية مرضى الفشل الكلوي، وتشغيل وحدة علاج أورام الكبد بسعة 10 أسرّة مجهزة بالكامل بما يخفف مشقة الانتقال على المرضى، إلى جانب إدخال تقنية القسطرة المخية بالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية لعلاج الجلطات الدماغية وفق أحدث المعايير العلاجية.

كما حصل المستشفى على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تقديرًا لتميزه في علاج السكتات الدماغية.

ويضم مستشفى النيل 377 سريرًا، منها 33 سريرًا مخصصًا للرعايات و3 للحضّانات و14 للغسيل الكلوي، بنسبة إشغال كلية بلغت 82%.

ويقدم المستشفى خدمات متخصصة في مجالات متعددة تشمل جراحة العظام والعمود الفقري والجراحة العامة وجراحات اليوم الواحد والمخ والأعصاب والأورام والأنف والأذن والنساء والتوليد والعيون والمسالك البولية والأوعية الدموية ومناظير الجهاز الهضمي والقساطر القلبية والمخية والطرفية، إضافة إلى طب الأطفال والمبتسرين والحضّانات والرعايات والمعامل والأشعة وبنك الدم والعلاج الطبيعي ووحدة العلاج الكيماوي.

ويستقبل قسم الطوارئ، أكثر من 350 حالة يوميًا، ما يعكس حجم الضغط التشغيلي وقدرة الأطقم الطبية على التعامل باحترافية عالية.

وعقب جولته، عقد الدكتور أحمد مصطفى، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الأقسام الطبية والإدارية، ناقش خلاله خطط تطوير الخدمات العلاجية والإكلينيكية، وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، ورفع كفاءة نظم التعقيم ومكافحة العدوى، إلى جانب تحديث برامج التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية.

وفي ختام الزيارة، أكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تسير وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المستشفيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكامل بين جودة الخدمة والتخصصات الدقيقة، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية، وضمان وصول الرعاية الصحية لكل المنتفعين بأعلى معايير الجودة.

