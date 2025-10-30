

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جانبًا من أعمال التجميل والإنارة الجارية أسفل الطريق الدائري وبمطالع ومنازل الطريق عند تقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمحيط المتحف المصري الكبير.



جاء ذلك خلال الجولات الميدانية الدورية التي يجريها المحافظ لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تفقد أعمال تركيب الإضاءة، وغسل ودهان قواعد وأعمدة وجسم الطريق، والمطالع والمنازل المؤدية إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي.



وشملت الجولة مرور المحافظ على عدد من المسارات المخصص لنقل الزائرين من مطار سفنكس الدولي مرورًا حيث شدد على معاون المحافظ ومسؤولي جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش بضرورة التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة للتأكد من كفاءة النظافة بجميع قطاعات المسار ورفع أي مخلفات أو نواتج لأعمال التطوير والتجميل الجارية.



كما تفقد المحافظ مداخل مطار سفنكس الدولي للوقوف على مدى الجاهزية، واطمأن على مستوى النظافة والانتهاء من الملاحظات الخاصة بأعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية لاستقبال ضيوف المحافظة القادمين عبر المطار.



وشهدت الجولة كذلك متابعة المحافظ لأعمال النظافة والإنارة ودهان الأرصفة بعدد من المحاور والطرق الرئيسية، من بينها محور 26 يوليو وطريق 15 مايو والطريق الدائري، مؤكدًا أهمية ظهور تلك المحاور بالصورة الحضارية اللائقة كونها من الطرق الحيوية التي تشهد حركة كثيفة للمواطنين والزائرين.



كما حرص المحافظ على تحفيز العاملين المشاركين في أعمال الاستعدادات خلال حديثه مع عدد منهم بمواقع العمل المختلفة بطول المسار.