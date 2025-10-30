شهدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسير مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، مراسم حفل تخرج وتكريم أوائل الدفعات لكلياتها الأحد عشر للعام الاكاديمي 2024-2025 ، والحاصلين علي درجة الماجستير والفائزين بجوائز التميز ، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

ومنحت الجامعة البريطانية الدكتوراه الفخرية للسيدة يسرية - لوزا ساويرس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس الاجتماعية، تقديرًا لعطائها الممتد ومبادراتها المؤثرة في خدمة المجتمع والتنمية الاجتماعية، كما منحت لقب الزمالة الرفيعة (Senior Fellowship) لأليسون جونز، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة Advanced HE، تقديرًا لدورها الرائد في تطوير منظومة القيادة بالتعليم العالي عالميًا، بالتزامن مع ختام فعاليات الاحتفال بمرور عشرون عاما على تأسيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، نيابة عن وزير التعليم العالي والسير ديريك بلمبلي نائب الرئيس الشرفي للجامعة، بول كيت، رئيس جامعة لندن ساوث بانك، وبروفيسور سير ستيف ويست رئيس جامعة ويست اوف انجلند،

والسفير عمرو موسي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية ووزير الخارجية الأسبق، الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية والدكتور مصطفي الفقي عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالاضافة إلى عائلة ساويرس وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة والسفير سامح شكري وزير الخارجية السابق.

وفي سياق متصل، عبّرت يسرية - لوزا ساويرس عن امتنانها لتكريمها من الجامعة، مؤكدة أن التقدم الحقيقي يُقاس بما نصنعه من فرصٍ للآخرين، وأن التعليم هو القوة الأمثل لبناء الإنسان والمجتمع، معتبرة أن التكريم دعوة لمواصلة العمل من أجل تمكين الشباب ونشر التعليم.