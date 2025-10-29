إعلان

ننشر مواعيد انعقاد جمعيات ميزانيات شركات الكهرباء للعام المالي 2024/2025

كتب- محمد صلاح:

03:23 م 29/10/2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد انعقاد الجمعيات العامة العادية لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل.


ومن المقرر أن يترأس المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعات الجمعيات العامة التي تبدأ يوم السبت 9 نوفمبر، بعقد جمعيات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.


وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاجتماعات ستُعقد تباعًا على مدار الأسبوع، لمراجعة نتائج الأعمال ومعدلات الأداء المالي والفني للشركات التابعة، ومناقشة تقارير المراجعة والملاحظات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب استعراض خطط تطوير الشبكات وتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.


وأشار المصدر إلى أن اليوم الختامي للاجتماعات سيكون الخميس 13 نوفمبر، حيث تُعقد جمعيات شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والقناة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر بالقاهرة.

القابضة لكهرباء مواعيد انعقاد شركات الكهرباء

