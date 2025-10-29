المتحف المصري الكبير.. صورة نادرة للحظة وضع حجر الأساس



نشر أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، لحظة وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير.



وعلق الفقي قائلا: "حالة من التذكير والإنصاف والإشادة تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الوزير الفنان فاروق حسني صاحب مبادرة وحلم المتحف المصري الكبير.. وزير بقامة وطنه .. يتحقق حلمه اليوم أمام عينيه".



وأضاف الفقي: إنصاف آخر للرئيس الراحل حسني مبارك الذي آمن بالفكرة ودعم الحلم من أول وهلة ووقف خلفه لكي يتحقق.. وللإنصاف أيضا؛ لو لم يؤازر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع إدراكا لقيمته الحضارية الاستثنائية لما اكتمل".



وتابع الفقي: قناعتي الشخصية أن إنجازات الشعوب والأمم سلاسل متصلة لا تفصلها الأزمنة ولا الأحقاد.. وسيظل يحكم التاريخ.



المتحف المصري الكبير..



يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.



كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.



ويستطيع الزائر أن يتجول داخل عرض أثري تاريخي لفترات عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما قبل الأسرات، وعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة واليونانى الروماني، والعصر المتأخر، وحتى عصر الانتقال الثالث، بين موضوعات رئيسية للعرض المتحفى تتناول المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليونانى الروماني.