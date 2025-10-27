صور.. لماذا أضاءت طب القاهرة قبة قصر العيني باللون الوردي؟

كتب- عمر صبري:

نشرت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، صورا توضح إضاءة قبة قصر العيني باللون الوردي في مشهد رمزي.

وأوضحت الكلية أن جامعة القاهرة تجدد تأكيدها على التزامها بدعم صحة المرأة، ومشاركتها الفاعلة في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

وتأتي هذه الإضاءة في إطار رعاية رئيس الجامعة للملتقى التوعوي الذي أُقيم اليوم، تأكيدًا على الدور الريادي والإنساني لقصر العيني في نشر الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، بوصفه صرحًا طبيًا عريقًا يقف في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة سرطان الثدي.

ويجسد هذا الحدث رسالة تضامن وأمل، تعكس الدور المجتمعي لقصر العيني، وتؤكد أن الوقاية مسؤولية مشتركة، وأن صحة المرأة أولوية وطنية تتضافر من أجلها الجهود الطبية والمجتمعية.

