كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن الشبورة المائية تتكون أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن البحرين المتوسط والأحمر يشهدان حالة من الاعتدال في حركة الموج، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين (1.5 إلى 2.5) متر، والرياح معتدلة على السواحل.

درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

جنوب الوجه البحري: العظمى 28 – الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 28 – الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 – الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 31 – الصغرى 20

جنوب الصعيد: العظمى 36 – الصغرى 23\