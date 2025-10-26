إعلان

رئيس الشيوخ يلتقي وفد مجلس القضاء الأعلى

كتب : نشأت علي

08:17 م 26/10/2025
    رئيس الشيوخ يلتقي وفد مجلس القضاء الأعلى (1)
    رئيس الشيوخ يلتقي وفد مجلس القضاء الأعلى (3)
    رئيس الشيوخ يلتقي وفد مجلس القضاء الأعلى (4)
    رئيس الشيوخ يلتقي وفد مجلس القضاء الأعلى (2)

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار عاصم الغايش التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، معربا عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرته الوطنية في خدمة الوطن، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم وترسيخ البناء التشريعي للدولة المصرية.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن تقديره لهذه الزيارة وما حملته من تهنئة كريمة، معتزا بانتمائه للقضاء المصري الشامخ مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشيوخ والمؤسسات القضائية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

