شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

موعد انتهاء التقديم في الحج السياحي 2025-2026

أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد إغلاق التقديم لـ الحج السياحي 1447هـ-2026.

السيسي يشهد توقيع اتفاقيات خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل - فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى، مساء الأربعاء.

المتحف المصري الكبير| أسعار الجولات الخاصة وطريقة الحجز قبل الافتتاح

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

انتخابات البرلمان 2026.. محظورات الدعايا الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية.

رئيس الطائفة الإنجيلية يلقي العظة الافتتاحية في مؤتمر الكنائس العربية بنيوجيرسي

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولته الرعوية والكنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركته في المؤتمر الثالث للكنائس العربية بشرق الولايات المتحدة، الذي عُقد خلال أكتوبر الجاري في الكنيسة العربية بمدينة إيست برنزويك بولاية نيوجيرسي، تحت عنوان "السلام الداخلي وسط عالم مضطرب".

ارتفاع الحرارة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وزير السياحة يبحث مع نظيره الأنجولي تعزيز التعاون المشترك

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، نظيره الأنجولي Marco de Jesus Lopez، في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور فعاليات منتدي السياحة العالمي.

