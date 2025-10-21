وسط إقبال كبير.. استعراضات فلكلورية مبهجة في معبد أبو سمبل

استقبل معبد أبو سمبل، اليوم الثلاثاء، حفلا فنيا لفرق مهرجان أسوان، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

شهد الحفل المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، يوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية وسط حضور كبير من الجمهور والسائحين وضيوف وأبناء المدينة.

وقدم في الحفل استعراض "زي الشمس"، الذي شاركت فيه 8 فرق للفنون الشعبية، وهي: أسوان، الأقصر، سوهاج، ملوي، كفر الشيخ، بورسعيد، الأنفوشي، والعريش.

وقدمت الفرق باقة متنوعة من الفقرات والرقصات المستوحاة من التراث الشعبي، جسدت خلالها ملامح البيئة المصرية بكل ما تحمله من تنوّع وغنى ثقافي، حيث امتزجت ألوان الدلتا مع إيقاعات الصعيد، وأنغام النوبة مع تراث القناة وسيناء، في لوحة فنية بديعة.

وأشار الفنان أحمد الشافعي إلى أن مهرجان أسوان هذا العام يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، مؤكدا أن فرق المهرجان كانت على قدر كبير من التميز والتنوع في للعروض، مقدمة صورة مشرفة للفن المصري.

ويقام مساء اليوم حفل فني آخر بسوق مدينة أبو سمبل، حيث تواصل الفرق استعراض فنونها في ليلة الاحتفال بتعامد الشمس، وتختتم الفعاليات صباح غد الأربعاء بعروض داخل المعبد خلال لحظة تعامد الشمس.

المهرجان يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية وقد شهدت فعالياته التي انطلقت في 17 أكتوبر، تقديم عروض في 14 موقعا بمحافظة أسوان، وينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

