"الوزير" و"التجاني" يترأسان عمومية "وادي النيل للملاحة النهرية"

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وسيف النصر التجاني، وزير النقل بجمهورية السودان، أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة ونتائج التعاقد مع شركة ثري إيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا، وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من رفع كفاءة 10 وحدات نهرية وجار رفع كفاءة 3 وحدات أخرى، كما سيتم رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي 18 وحدة نهرية.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، واستعادة نجاحات الشركة السابقة في نقل الأفراد والبضائع وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي/ وادي حلفا) للمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

كما تم متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة والموقف المالي للهيئة وآخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا بالسودان والذي أوشكت أعمال تطويره على الانتهاء، وما تم نقله خلال تلك الفترة من ركاب وبضائع ورؤوس ماشية بالإضافة إلى الاطلاع على التطوير الكبير الذي شهدته الباخرة سيناء وخطة تطوير الباخرة ساق النعام.

وأكد كامل الوزير، أن هيئة وادي النيل تجسد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي (أسوان/ وادي حلفا) يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وزيادة عدد العائمات النهرية وصيانة المساعدات الملاحية للممر الملاحي باستمرار.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني، أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن لها أهمية كبيرة في السودان، وكل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.

اقرأ أيضًا:

"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة

سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية مسيطرة