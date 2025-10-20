قائد القوات البحرية: سواحلنا آمنة.. والبحرية المصرية تمتلك سمعة طيبة

حوار- محمد سامي:

أكد اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، أن العقيدة المصرية للفرد المقاتل عامل حاسم خلال المعارك، فالعنصر البشرى حجر الأساس فهو بمثابة ثروتنا الحقيقية، مشدداً خلال إجابته علي أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية الثامن والخمسين، على جاهزية القوات لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة بأسلوب احترافى وراق يدعمه العزيمة والإصرار.

وإلى نص الحوار:-

يوم 21 أكتوبر يشكل علامة فارقة في تاريخ القوات البحرية المصرية.. فما السبب في تخليد هذا اليوم عيداً لها؟



إن ما تحقق يوم 21 أكتوبر عام 1967 الذي يعتبر يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة للقوات البحرية بأول عمل عسكري مصري بعد نكسة 1967 فهو معجزة عسكرية بكافة المقاييس فى ذلك الوقت، فقد تم تنفيذ هجمة ضد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت وهى المدمرة (إيلات)، التي اخترقت المياه الإقليمية المصرية وعلى متنها طلبة الكلية البحرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحري والتي تم استهدافها بواسطة (2) لنش صواريخ، وباستخدام الصواريخ البحرية (سطح/سطح) والتي نجحت فى إغراقها، مما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجي العالمي ولذا تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيد القوات البحرية المصرية.



تعرف القوات البحرية بمختلف دول العالم كإحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق سياسة الدول الخارجية خاصة الدول التي تمتلك سواحل كبيرة وتطل على البحار أو المحيطات.. هل يمكن إلقاء الضوء على دور القوات البحرية المصرية؟

تعتبر مصر "دولة بحرية بامتياز" لما تمتلكه من سواحل على البحر المتوسط -والبحر الأحمر"، كما تمتلك أحد أهم الممرات البحرية العالمية (قناة السويس) وهو ما يتطلب وضع استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى الوصول إلى ما نحن عليه اليوم وتسمح بتحقيق السياسة الخارجية للدولة فى التوقيت / المكان المناسب وقد دعمت القيادة السياسية للدولة وكذا القيادة العامة للقوات المسلحة هذا التوجه.. وتُعد مصر بصفة مستمرة ودائمة دولة سلام وتدعم الأمن والسلم الدوليين ومنها الأمن البحري بموضوعاته المختلفة ولكى تحافظ على الأمن البحري بمسرحين منتشرين بأبعاد كبيرة يجب أن تمتلك قوة بحرية قادرة على أن تتواجد 24 ساعة / 7 أيام / 365 يوم فى العام، بالإضافة إلى تواجد قوى بشرية،

مدربة، محترفة، واعية قادرة على استيعاب التكنولوجيا.

- تداخل العلوم والتكنولوجيا الحديثة أدى إلى اختلاف الحروب الحالية / القائمة "روسيا- أوكرنيا" "إسرائيل- (إيران- سوريا - لبنان غزة )" عن شكل و مفهوم الحروب التقليدية.. هل يمكن إلقاء الضوء على ذلك الاختلاف؟

هناك مجموعة عوامل تتوقف على نوعية القوات والسلاح المستخدم، فمثلا التكلفة المالية وقدرات الدولة الاقتصادية للصناعات الدفاعية (Defense Industry) تعتبر أغلى والأكثر كلفة على اقتصادات الدول، فالفكر الحالي هو ما يمكن تنفيذه بمسيرة ألية لا يتعدى تكلفتها آلاف الدولارات أفضل من استخدام صواريخ أو تسليح يتكلف ملايين الدولارات.. أيضاً طبيعة وبعد مسرح العمليات ومدى توافر حدود اتصال سواء كانت برية / بحرية، فما يمكن أن يستخدم فى المعارك بين الدول ذات الحدود البحرية المشتركة يمكن أن يختلف فى حالة عدم وجود حدود بحرية أو بحار مشتركة، و ما حدث بين (إسرائيل / إيران) لم يكن هناك مسرح بحرى مشترك بين كلا الطرفين، وبالتالى ظهر استخدام أنواع مختلفة من الذخائر والتسليح وأسلوب مختلف .

تتقارب بعض الدول التي تمتلك قوات بحرية حديثة فى نوعية الوحدات البحرية وتشابه أنظمة التسليح المتوفرة بها.. ما هي العوامل الإضافية التي يمكن أن تغلب طرف على طرف؟

تُعد العقيدة المصرية للفرد المقاتل عامل حاسم، بالإضافة للعنصر البشرى الذي يعد حجر الأساس وهو بمثابة ثروتنا الحقيقية، ونحرص كل الحرص على تنمية مهاراته للوصول إلى مقاتل محترف قادر على استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات، كما تقوم القوات البحرية بتنفيذ تدريبها من خلال عدة محاور متدرجة للمستويات المختلفة (الفرد- السفينة - مجموعة السفن)، منها تدريبات بالمحاكيات ومنها تدريبات بالذخيرة الحية، ولدى القوات البحرية قناعة رئيسية بأن التدريب يتغلب على الفارق، فالتدريب الجاد الواقعى والتدريب على كل ما هو جديد والتدريب فى ظل محاكاة الظروف يساعد على تقليل الخسائر فى المستقبل، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة فاعلية التدريب وتبادل الخبرات وزيادة التعاون مع الدول الصديقة/الشقيقة، فالقوات البحرية المصرية تمتلك سمعة طيبة متميزة بين بحريات الدول المختلفة ويتم تحقيق استفادة متبادلة لجميع الأطراف، وهناك العديد من التدريبات المشتركة خارج وداخل جمهورية مصر العربية تم تنفيذها وأخرى مخططة خلال الفترة الحالية ولعل أخرها والذي تم تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية التدريب المشترك (النجم الساطع) وخارج حدود جمهورية مصر العربية التدريب البحرى المشترك (بحر الصداقة).

- فى مثل هذه المناسبة الوطنية.. ما الكلمة التي يحرص قائد القوات البحرية على توجيهها لرجاله من أبطال القوات البحرية ولأبناء الشعب المصري؟

أوصيهم بالاستمرار في المحافظة على كافة عناصر الكفاءة القتالية واليقظة التامة والإدراك والوعى بالمستجدات الحالية العالمية والإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي المصري (سياسياً - اقتصادياً - أمنياً) وأيضاً الظروف الراهنة التي تمر بها بلدنا الحبيبة مصر من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري والحفاظ على الاستعداد القتالي العالي والدائم لقواتكم البحرية لتكونوا جاهزين لتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة لكم من القيادة العامة للقوات المسلحة بأسلوب احترافي وراق يدعمه العزيمة والإصرار ولتكونوا جديرين وحافظين للأمانة الموكلة إليكم معاهدين الله والوطن ببذل التضحيات لإعلاء ورفعة مصرنا الغالية.