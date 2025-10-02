رحلة تاريخية.. موعد نقل قناع توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير

حدث ليلًا| القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا وتوقعات طقس الخميس

كتب- محمد شاكر:

تحتضن القاهرة حدثاً استثنائياً ينتظره العالم بأسره، خلال الأيام المقبلة، حيث يستعد القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، لمغادرة المتحف المصري بميدان التحرير، بعد أكثر من مائة عام، قضاها بهذا المكان، ليبدأ رحلته الملحمية نحو موقعه الدائم في المتحف المصري الكبير، في عملية نقل تاريخية تجمع بين دقة العلم وروعة التراث.

ولذا تتجه الأنظار نحو المتحف المصري بالتحرير، مع بدء العد التنازلي لتنفيذ هذه المهمة الدقيقة، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إغلاق القاعة الخاصة بمقتنيات توت عنخ آمون اعتباراً من 20 أكتوبر، تمهيداً لعمليات التغليف والتأمين.

وتشير التوقعات إلى أن يوم الجمعة 24 أكتوبر، سيشهد عملية النقل الفعلية للقناع والقطع المصاحبة.

وأكد المجلس الأعلى للآثار، اكتمال تجهيز صناديق التغليف الخاصة المتطورة،المصممة خصيصاً لحماية هذه الكنوز الثمينة، وتحت إشراف فريق من المرممين المصريين، تم إجراء أعمال صيانة دقيقة وتغليف مسبق للقطع.

كما سيتم تأمين عملية النقل بأعلى المعايير العالمية، حيث تتعاون وزارة الداخلية مع جهات سيادية أخرى لضمان سلامة الرحلة.

مستقبل يليق بالتاريخ..

في المتحف المصري الكبير اكتملت تجهيزات القاعتين المخصصتين لعرض المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، وذلك بالتعاون مع استشاريين عالميين لتقديم تجربة عرض متحفي تليق بعظمة هذه الآثار.

وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يظهر حفل الافتتاح بالصورة التي تعكس مكانة مصر الحضارية، مع فعاليات ثقافية وتراثية ممتدة عبر عدة محافظات.

وتمثل هذه الرحلة أكثر من مجرد نقل لقطعة أثرية،فهي إعلانٌ عن بداية عصر جديد لعرض كنوز أحد أشهر ملوك التاريخ، حيث سيلتقي الماضي العريق بالمستقبل الواعد في موطن دائم يستحق إرث مصر الخالد.

مطالب باحتفالية ضخمة..

ويطالب عدد من الأثريين بتنظيم احتفالية ضخمة تليق بالملك الذهبي خلال نقل قناع توت عنخ آمون، من مكانه الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى القاعة الخاصة به داخل المتحف المصري بالتحرير، كما أقيمت احتفالية ضخمة أثناء نقل تمثال رمسيس الثاني.

قناع الملك توت عنخ آمون

وصُنع قناع الملك توت عنخ آمون من الذهب الخالص وارتفاعه 54 سم، ويحتوي على أكثر من 11 كجم من الذهب الخالص، ومكون من مرحلتين أو طبقتين من الذهب، تم الربط بينهما عن طريق الدق وهو منقوش ومصقول ومُرصع بعدد من الأحجار الكريمة ومحاكاتها بالزجاج.

ويرتدي القناع النمس وهو غطاء الرأس الشهير عند المصري القديم ذو الخطوط المتوازية، والقناع به ذقن وهي ليست للملك توت عنخ آمون، ولا تُحاكي الذقن الحقيقية للملك، لكنها كانت ذقن للمعبود الديني وهذه الذقن المقدسة كما يُطلق عليها هي مُرصعه بالفيانيس أو القيشاني، ومع الوقت تلاشت وبهتت ألوان هذه الترصيعات وتحولت إلى اللون الرمادي الباهت.

