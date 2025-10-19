إعلان

وزير الشؤون النيابية يهنئ عصام فريد ويؤكد التعاون مع الشيوخ

كتب : نشأت علي

04:02 م 19/10/2025
تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة إلى المستشار الجليل عصام فريد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاختيار صادف أهله، إذ يُعد المستشار عصام فريد أحد القامات القانونية البارزة، وصاحب علم وخبرة تؤهله لقيادة مجلس الشيوخ بكفاءة واقتدار.


كما هنأ الوزير كلًا من اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، بمناسبة انتخابهما وكيليًا لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن كليهما يمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرة والمعرفة في مجاله، بما يضمن توازن الأداء داخل المجلس واستمرار العمل المؤسسي بروح من التعاون والانضباط.


وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة على استعدادٍ دائم للتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ، الذي وصفه بأنه "بيت الحكمة المصري"، من أجل تحقيق أداء برلماني راقٍ يعكس التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويسهم في الارتقاء بجودة القرارات والدراسات، دعمًا لمسيرة الوطن وخدمة لمصالح المواطنين.

