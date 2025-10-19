السيسي في ذكرى نصر أكتوبر: أبطال صنعوا وأعادوا العزة لمصر

كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة هذه الذكرى.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يوم جميل نلتقي أبطال عملوا وصنعوا وأعادوا العزة لمصر".

