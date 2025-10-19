إعلان

شبورة وسحب.. الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مسيطرة خلال الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

04:30 ص 19/10/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك 4 ظواهر جوية مسيطرة، حيث تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح عل بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

إعلان

إعلان

