باسم يوسف: "بعتذر لمراتي على المقلب اللي شربته"

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف عن الجانب الإنساني لمسيرته وتأثير الشهرة على حياته الأسرية.

وقال خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "زوجتي شافت كتير جداً معايا واتعذبت معايا"، مشيراً إلى أن شهرته وبرنامجه في مصر تسببا في ضغوط نفسية كبيرة عليها.

وأضاف بأن زوجتها ذات أصول فلسطينية-مصرية، موضحاً: "هي أخذت الحلو من هنا ووضعته على الحلو من هنا"، مؤكداً أن قربهم من الأحداث في غزة جعلهم يتلقون الأخبار مباشرة.

وتابع بأن زوجته تخاف عليه باستمرار وتطلب منه التوقف عن الظهور الإعلامي، مشيراً إلى أنها كانت تخاف عليه من ردود فعل الناس أولاً، ثم من جماعة الإخوان في أمريكا حيث السلاح متاح بسهولة.

وأكد باسم يوسف أنه يريد استغلال الفرصة ليقدم اعتذاراً علنياً لزوجته، قائلاً: "أنا عايز استغل الفرصة دي ومن خلال شاشات التلفزيون المصري أني اعتذر لها على المقلب اللي هي شربته".

وأشار إلى أن زوجته لم تشهد من الشهرة سوى الهموم والمتاعب، معترفاً بأنها عاشت معه شهرين فقط قبل أن تتغير حياتهما كلياً بعد ثورة يناير وبداية برنامجه.

وأشار باسم يوسف إلى أن عائلته تشعر بغيابه المستمر، معترفاً بأنه يفتقد الكثير من لحظات حياتهم اليومية بسبب انشغاله المهني.