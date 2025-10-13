وزير الري: ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا

تصوير- هاني رجب:

حرص رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وشيخ الأزهر أحمد الطيب والعديد من الشخصيات السياسية والعامة على تقديم واجب العزاء في شقيقة المهندس إبراهيم محلب، بمسجد المشير.

شارك في العزاء العديد من المسؤولين والإعلامين ورجال الدولة، حيث شارك ووزير الدفاع السابق ووزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار ووزيرة الصحة الأسبق هالة زايد، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية.

كما شارك وزير التموين على المشاركة في العزاء ووزير التموين ووزير البترول السابق المهندس طارق الملا.

وكانت قد شيعت جنازة شقيقة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من مسجد الشرطة، وحرص على حضور صلاة الجنازة عدد كبير من الشخصيات العامة، والوزراء السابقين.