شهد مقر نقابة الأطباء، فعاليات المؤتمر العاشر لأطباء الامتياز والممارس العام، بمشاركة رفيعة المستوى من مؤسسات وطنية ودولية معنية بتطوير القطاع الصحي وتمكين الأطباء الشباب، وعلى رأسها نقابة أطباء مصر، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

شهد المؤتمر حضور نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، والأمين العام للنقابة د. محمد فريد حمدي، د. احمد السيد مقرر لجنة الشباب و د. خالد أمين عضو مجلس نقابة أطباء مصر ود. كريم سالم المدير الفني للجنة العلمية بالنقابة العامة إلى جانب د. جيرمين حداد الممثل المساعد ومديرة البرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان - مصر، ود. رحاب الفخراني أمين عام مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وأحمد البكري أمين صندوق مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

وألقى نقيب الأطباء كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية هذا المؤتمر في إعداد جيل جديد من الأطباء قادر على مواجهة التحديات الصحية، مثمنًا التعاون بين النقابة والجهات الداعمة للارتقاء بمستوى التدريب الطبي في مصر.

كما ألقت الدكتورة جيرمين حداد الممثل المساعد ومديرة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان - مصر كلمة أبرزت خلالها دور الصندوق في دعم الشباب وتمكينهم في المجالات الصحية، خاصة في القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية، مؤكدة على أهمية الاستثمار في قدرات أطباء الامتياز لخلق نظام صحي أكثر شمولاً وإنصافًا.

كما ألقى المستشار أحمد النجار كلمة تناول فيها أهمية البعد القانوني والتنظيمي في حماية مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تمكين الممارسين العامين وتوفير بيئة داعمة تضمن استقرارهم المهني.

يأتي هذا المؤتمر في نسخته العاشرة ليجسد استمرار الجهود في دعم الأطباء حديثي التخرج، ويمثل منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من الأطباء، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمؤسسات الصحية.