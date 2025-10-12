مرور مفاجئ لرئيس "المؤسسة العلاجية" بمستشفى دار الولادة

مولد "السيد البدوي" بطنطا.. بيان من وزارة الكهرباء بشأن الاستعدادات

أجرى الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية مفاجئة إلى مستشفى دار الولادة، أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

شمل المرور الميداني عددًا من الأقسام الطبية المختلفة داخل المستشفى، حيث تفقد رئيس مجلس الإدارة أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وغيرها، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تفعيل الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات، ومتابعة سير العمل وانتظامه.

وخلال الجولة، حرص "شقوير" على التواصل المباشر والبنّاء مع المرضى وذويهم للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

رافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية في جولته كلٌّ من: الدكتورة يناس العجمي، مدير عام المستشفى، الدكتور وليد الشباشي، استشاري التخدير، طارق جابر، مسؤول الشؤون الإدارية، وميس فايزة، رئيسة التمريض.

