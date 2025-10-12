وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة "فيركو" للصحة العامة في ألمانيا

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة، الذي يقام على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في بالعاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تحمل مسؤولية الصحة في عالم منقسم».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أحد الأهداف الأساسية لمؤسسة فيركو هو زيادة الوعي العام بأهمية الصحة العالمية، وهو التزام يتماشى بشكل وثيق، من حيث المحتوى والهيكل، مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لخطة الأمم المتحدة 2030.

وأضاف «عبدالغفار» أن جائزة فيركو السنوية تمنح للأبحاث الرائدة والابتكارات الكبرى، والمساهمات البارزة ذات التأثير الكبير في الصحة العالمية، منوها إلى أن حفل توزيع الجائزة حضره نحو 250 ضيفًا متميزًا من الحكومة والبرلمان الألماني، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والسياسية، والقطاع الخاص، ومجتمع الصحة العالمي.

