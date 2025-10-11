أمطار قد تصل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

وزير الصحة يبحث مع شركة "دراجر" العالمية تطوير منظومة الصحة في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل ( مطروح - العلمين ـ الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد ) وارتفاع الأمواج من ( 2-3)م.