كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ هيروسي ماسايوشي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، وذلك قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

ورحب وزير الري بنائب الوزير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة، مشيرًا للرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذى تم عقده خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣، وحرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين خلال الفعاليات الدولية القادمة.

من جانبه عبر نائب الوزير الياباني عن شكره للدكتور سويلم مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم، إلى وجود العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الجانب الياباني، مثل إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، حيث تم نهو التنفيذ بنسبة حوالي ٩٠% حتى تاريخه، مشيرا إلى أنه شهد على الطبيعة "بدء إجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية" يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٥.

كما تم استعراض موقف مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، واستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الري.

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية، بهدف إنشاء إطار للحوار المشترك للتعامل مع تحديات قطاع المياه في ظل تغير المناخ.

واستعرض الدكتور سويلم أبرز محاور تطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها، مشيرا لحرص مصر على التعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتقدمة لدى الجانب الياباني بما يتناسب مع المزارع المصري، والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في مجال تحلية المياه في ظل سعى مصر للاستفادة من التحلية منخفضة التكلفة للاستخدام في الإنتاج الكثيف للغذاء.