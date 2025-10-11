أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

49% زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين إلى مصر خلال النصف الأول من 2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً و شبورة مائية من ( 4 : 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت إلى فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من ( 50 ) كم/س وارتفاع الأمواج من ( 2 : 3 ) متر.

