صور نادرة لأعمال بناء السد العالي في ذكرى وضع حجر أساسه

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة الموارد المائية والري، مجموعة من الصور النادرة لأعمال بناء السد العالي وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 65 عامًا على وضع حجر الأساس.

وتحتفل مصر اليوم بمرور 65 عامًا على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بوضع حجر الأساس للسد العالي وذلك يوم 9 يناير 1960.

وصرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن هذا مشروع إنشاء السد العالي يعد "أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين"، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وأشار إلى ما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالي بكل إصرار وعزيمة.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي على مدار 24 ساعة، مشيدًا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ المهم، معربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالي لعملهم الدائم بإخلاص وعدم ادخار أي جهد لخدمة بلادهم.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة تحتّ مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.

كما أضاف: سنحتفل أيضًا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بافتتاح مشروع السد العالي يوم 15 يناير 1971، هذا اليوم الذي أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.

وتوجه الدكتور سويلم، بالتحية والتقدير لكل من شارك في تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملون بهذا المشروع تاريخًا عظيمًا يُروى لأجيال قادمة، وتمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر.

جدير بالذكر أن قرار بناء السد العالي اُتخذ عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع، وتم وضع تصميم السد العالي عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة، والدكتور حسن زكي، بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي، ليتم توقيع اتفاقية بناء السد عام 1958 ووضع حجر الأساس عام 1960.

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