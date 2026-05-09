أشاد المهندس نجيب ساويرس بموقف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مع مهندس خلال جولة ميدانية بمحافظة أسيوط، لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط.

وجاءت الواقعة بعد أن أخطأ المهندس في ذكر بعض المعلومات خلال العرض الفني للمشروع، ما دفع الوزير إلى تصحيح المعلومة والتأكيد على ضرورة الدقة أثناء عرض مشروعات بهذا الحجم.

وقال "ساويرس" في منشور على صفحته الرسمية بموقع إكس "تويتر" سابقًا:" بصراحة كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم".

وأضاف: "كان لازم يكون مستعد أكتر من كده مع وزير بيشتغل 24 ساعة ومجتهد فوق الوصف وًمضغوط".

وتابع: "أنا لما بقابله بذاكر قبلها و أحضر أفكاري وكل النقط علشان ما خدش من وقته، كلمة حق من غير مصلحة واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش يسأل ربنا".