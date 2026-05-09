هل تصل درجة الحرارة لـ45 هذا الأسبوع؟.. رد حاسم من الأرصاد

كتب : داليا الظنيني

08:35 م 09/05/2026

طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما تردد حول وصول درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 45 درجة مئوية غير صحيح، مؤكدة أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا لكنه لن يصل إلى هذا المستوى.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أن القاهرة الكبرى ستتجاوز 34 درجة مئوية خلال الفترة المقبلة، بينما تصل درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد إلى 41 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى سترتفع لتصل إلى نحو 20 درجة مئوية، وهو ما يعكس بداية التحول التدريجي في طبيعة الطقس.

ولفتت إلى أن النصف الثاني من فصل الربيع يكون أقرب إلى فصل الصيف، حيث ترتفع القيم الحرارية يومًا بعد يوم، وهو ما يعني أن المصريين يودعون الأجواء الشتوية.

وأكدت أن هذا الارتفاع التدريجي طبيعي في هذه الفترة من العام، وأنه يعكس طبيعة التغيرات المناخية المرتبطة بالفصول الانتقالية.

وشددت غانم على أن مصر بدأت بالفعل الدخول في الأجواء الصيفية، مشيرة إلى أن المواطنين سيلاحظون زيادة مستمرة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الطقس الحار على أغلب المناطق.

منار غانم الأرصاد درجات الحرارة فصل الربيع

