ارتفع عدد المصابين في حريق مخازن “أبو حوا” لقطع غيار الدراجات النارية بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى 14 حالة إصابة حتى الآن، في ظل استمرار جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

إصابة رجال من الحماية المدنية

وكشفت المتابعة الأولية أن من بين المصابين 3 حالات تم نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينهم فرد من قوات الدفاع المدني، بينما تم إسعاف 11 مصابًا بموقع الحادث، من بينهم ملازم أول بقوات الحماية المدنية تعرض للإصابة خلال مشاركته في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

تحرك عاجل بعد البلاغ

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا عاجلًا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القليوبية، يفيد بنشوب حريق داخل مخازن “أبو حوا” الواقعة على الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وعلى الفور انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

تواجد القيادات بموقع الحريق

وتواجد بموقع الحادث الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إلى جانب الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، واللواء هيثم شحاتة من قوات الحماية المدنية، حيث تمت متابعة جهود الإطفاء والتأمين على مدار الساعة.

دعم مكثف للسيطرة على النيران

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 19 سيارة إطفاء، بينها سيارات دعم من محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى سيارات تابعة لشركات البترول، كما تم الدفع بسيارات إسعاف وسيارة إمداد و4 لوادر تابعة لمجلس مدينة قليوب للمساعدة في رفع المخلفات وفتح الممرات أمام سيارات الإطفاء.

استمرار أعمال التبريد

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء والتبريد بمحيط الحريق لمنع تجدد الاشتعال، مع استمرار تأمين المنطقة وتنظيم الحركة المرورية، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية حتى الانتهاء الكامل من السيطرة على الحادث.