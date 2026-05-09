ختام فعاليات المؤتمر الدولي للمعهد القومي للكلى

اختتمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، الذي عُقد يومي 7 و8 مايو 2026، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور محمد صلاح الدين زكي، عميد المعهد، وبمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين من مصر وعدد من دول العالم.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لدعم البحث العلمي وتطوير الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن المعهد القومي للكلى والمسالك البولية يمثل أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية التابعة للهيئة، لما يقدمه من خدمات علاجية متخصصة إلى جانب دوره الأكاديمي والتدريبي في إعداد الكوادر الطبية المؤهلة.

وأوضح أن المؤتمر ناقش عدداً من المحاور العلمية المهمة، في مقدمتها تطوير بروتوكولات زراعة الكلى وفق أحدث المعايير الدولية، والابتكارات الحديثة في جراحات المسالك البولية، إلى جانب استعراض نتائج الأبحاث العلمية المتقدمة التي يجريها المعهد، بما يعكس مكانته العلمية والطبية الرائدة.

وأضاف رئيس الهيئة أن المؤتمر شهد تبادلًا للخبرات الدولية من خلال مشاركة خبراء واستشاريين من مختلف دول العالم، بهدف نقل أحدث التقنيات والتكنولوجيات الطبية إلى شباب الأطباء والعاملين داخل وحدات الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح الدين زكي، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن المؤتمر يمثل ثمرة للدعم المتواصل الذي تقدمه رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمعهد، موضحاً أن المعهد يعمل وفق رؤية تستهدف توطين أحدث أساليب العلاج والبحث العلمي داخل المؤسسات التعليمية التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن التكامل بين المعهد ورئاسة الهيئة يضمن استدامة التطوير الطبي والعلمي، لافتاً إلى أن دور المعهد لا يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يمتد إلى صناعة المعرفة الطبية وتدريب أجيال جديدة من الأطباء القادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يخدم مصلحة المريض المصري ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي.