بينهم رجال حماية مدنية.. ارتفاع مصابي حريق مخازن قليوب إلى 14 شخصًا (صور)

أثارت واقعة توبيخ الفريق مهندس كامل الوزير للمهندس المشرف على أعمال المرحلتين الثانية والثالثة بمحور ديروط بمحافظة أسيوط، حالة من الجدل، بعدما طالبه بالانصراف خلال الجولة بسبب ارتباك أثناء شرح تفاصيل المشروع في التشغيل التجريبي.

إعادة استدعاء المهندس لاستكمال العرض

وكشفت تغطية ميدانية أن وزير النقل أعاد استدعاء المهندس مينا لاحقًا لاستكمال عرض تفاصيل محور ديروط أمام الحضور، بعد انتهاء عرض عدد من مشروعات الكباري والمحاور القومية.

أجواء رسمية ممزوجة بالدعابة

وخلال استكمال الشرح، حرص الوزير على تقديم المهندس باعتباره المسؤول التنفيذي عن المشروع، وطلب منه توضيح مراحل التنفيذ ودور المحور في خدمة أهالي مركزي القوصية وديروط، في أجواء جمعت بين الرسمية والدعابة.

مداعبة الوزير للمهندس

وشهد الموقف جانبًا من المداعبة، حيث قال الوزير إنه قد يصطحب المهندس معه في مشروعات أخرى، قبل أن يطالبه باستكمال العرض الفني للمشروع أمام الحضور.

سبب الانفعال أثناء الشرح

وتبين أن سبب انفعال الوزير جاء نتيجة خطأ في أحد الشروحات، بعدما ذكر أحد المهندسين معلومة غير دقيقة بشأن موقع أحد المحاور، قبل تصحيحها خلال العرض، وهو ما اعتُبر خطأ في عرض مشروع قومي بهذا الحجم.

تفاصيل التشغيل التجريبي لمحور ديروط

وكان وزير النقل قد تابع التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط بطول إجمالي 27.6 كم، تمهيدًا لافتتاحهما أمام حركة المرور، ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور.

مشروع تنموي يربط شرق وغرب النيل

ويمتد محور ديروط بطول إجمالي 42.6 كم، ويعد أحد المشروعات القومية المهمة لربط شرق وغرب النيل، بما يسهم في دعم التنمية في صعيد مصر وتحسين حركة النقل والمواصلات.