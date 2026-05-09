البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي في كنيسة سان ماركو التاريخية بڤينيسيا

كتب : محمد عبدالناصر

03:58 م 09/05/2026
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (2)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (3)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (5)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (4)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (6)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (7)
    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي في ڤينيسيا (8)

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، القداس الإلهي في بازيليكا سان ماركو التاريخية بڤينيسيا، التي تحوي جسد القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي والشهيد الذي كرز في أرض مصر وبه آمن المصريون بالمسيح.

شارك في الصلوات الآباء مطارنة وأساقفة ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، والآباء أعضاء سكرتارية المجمع المقدس.

وتحدث قداسة البابا في عظة القداس عن أربعة من قديسي شهر مايو، وهم:
- في 1 مايو نحتفل باستشهاد الشهيد مار جرجس الرومانى أمير الشهداء الذي استشهد من أجل إيمانه بالمسيح.

- في 8 مايو نحتفل بالقديس مار مرقس الذي جاء من ليبيا واستشهد على أرض الإسكندرية والتى أصبحت أول بلد تؤمن بالمسيح في إفريقيا، ونعتبره البطريرك الأول ونحن في كمصريين ننتمي لهذا القديس.
- القديس اثناسيوس الرسولي نحتفل به في 15 مايو وهو مصري وقد دافع عن الإيمان ضد هرطقة آريوس، وهو البابا العشرون ويوجد جزء من رفاته في الكاتدرائية المرقسيه بالعباسية أهدته الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة القبطية.

- القديسة دميانة ومعنى اسمها يعني اللطيفة أوالوديعة ولها دير كبير في مصر عامر بالراهبات والخدمة، وقد شهدت للمسيح وتسببت في رجوع أبيها إلى الإيمان.

واختتم: "هذه النماذج الأربعة من القديسين الذين نتمتع بهم ونطلب شفاعتهم على الدوام تؤكد أن القداسة متاحة للجميع فلنجتهد أن نكون أمناء ونعيش في الوصية فنكون قديسين مثلهم".

القداس الإلهي البابا تواضروس الثاني فينيسيا

