كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والصحة، لإعداد رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي في مصر، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس أول مدرسة للطب في مصر عام 1827.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين، اليوم السبت.

وأكد "حاتم"، أن عام 2027 سيشهد إطلاق «عام الطب والرعاية الصحية في مصر»، احتفاءً بالذكرى المئوية الثانية لمدرسة طب قصر العيني "أبو زعبل سابقًا"، مشددًا على أهمية تبني رؤية استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة التعليم والتدريب الطبي بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأوضح أن اللجنة، التي يترأسها، بدأت بالفعل مراجعة شاملة لبرنامج بكالوريوس الطب بنظام الخمس سنوات، إلى جانب وضع معايير واشتراطات موحدة للمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة والأهلية، وكذلك فروع الجامعات الأجنبية، بهدف ضمان جودة التدريب الطبي في مختلف المؤسسات التعليمية.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن خطة التطوير تتضمن إعادة تنظيم سنتي التدريب الإلزامي «الامتياز»، من خلال تحديد المناهج التدريبية وآليات التقييم، إلى جانب وضع إطار واضح للحقوق المالية والتأمينية لأطباء الامتياز.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا إطلاق "البرنامج الوطني لتدريب الأطباء المقيمين"، وهو برنامج تدريبي موحد يمتد لمدة خمس سنوات، يطبق على خريجي كليات الطب في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وينتهي بالحصول على شهادة البورد المصري (CCT).

وشدد حاتم على أن المنظومة الجديدة ستتضمن تعديلات تشريعية لتحسين الأوضاع المالية للأطباء والمدربين، مؤكدًا أن نجاح منظومة التدريب الطبي يعتمد على وجود مدرب مؤهل ومستقر داخل بيئة تعليمية واضحة، بما يستلزم وضع عقود منظمة تربط بين الطبيب والجامعة وجهة التدريب وتقديم الخدمة الصحية.

وأكد أن اللجنة تستهدف الانتهاء من إعداد الرؤية النهائية خلال 100 يوم، بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية، والجامعات، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي بالتزامن مع الاحتفال بـ"عام الطب والرعاية الصحية" في 2027.