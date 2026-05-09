نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب

كتب : أحمد جمعة

04:19 م 09/05/2026
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (1)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (3)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (5)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (2)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (6)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (8)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (7)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (9)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (11)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (12)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (10)
    احتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين (13)

تصوير - محمود بكار:

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تنظر بقلق بالغ إلى التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، محذرًا من تكرار تجربة كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من تحديات أثرت على جودة التعليم والتدريب.

وقال "عبدالحي"، خلال كلمته باحتفالية «يوم الطبيب» الثامن والأربعين، إن التوسع في التعليم الطبي يجب أن يرتبط بتوفير مستشفيات جامعية مؤهلة للتدريب وتقديم الخدمة العلاجية، بما يضمن الحفاظ على مستوى خريجي القطاع الطبي وكفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه أطباء الامتياز تتمثل في ضعف فرص التدريب والتثقيف الطبي، إلى جانب صعوبة الحصول على وظيفة تدريبية عقب التخرج، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل بالتعاون مع الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمات.

وأضاف نقيب الأطباء أن غياب مظلة التأمين الصحي لطلاب الامتياز يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، لافتًا إلى أنهم لا يُعاملون باعتبارهم طلابًا أو أطباء بشكل كامل، ما يضعهم في وضع قانوني وخدمي غير واضح. ووجه الشكر إلى جامعة الأزهر بعد قرارها علاج أطباء الامتياز داخل مستشفيات الجامعة.

وأشار "عبدالحي" إلى أن برنامج التعليم الطبي الموحد تم تطبيقه بالفعل، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع لا يزال يواجه تحديات، مؤكدًا أن أزمة سكن أطباء الامتياز والوجبات المقدمة لهم من الملفات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لتحسين أوضاعهم المعيشية والتدريبية.

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، أوضح نقيب الأطباء أن النقابة طالبت بتحسين اللائحة المالية للأطباء ورفع بدل النبطشيات بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مؤكدًا استمرار جهود النقابة لتحسين بيئة العمل ومستوى الدخل.

وكشف "عبدالحي"، أن معاش الأطباء ارتفع من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فقط، بسبب ضعف حصيلة الدمغة الطبية، موضحًا أن زيادة قيمة الدمغة تتطلب تعديلًا تشريعيًا عبر قانون جديد، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون تمهيدًا للتنسيق مع الحكومة لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

يوم الطبيب وزارة الصحة نقابة الأطباء

