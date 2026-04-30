إعلان

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر

كتب : أحمد العش

12:29 ص 30/04/2026

السد العالى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، أن خزان جبل الأولياء في السودان يشهد حاليًا عملية تفريغ مستمرة بدأت منتصف مارس الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى 21 مايو.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات صحفية، أن هذه العملية تسببت في ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بالسودان، بدءًا من النيل الأبيض مرورًا بخزان مروي وحتى الولاية الشمالية، وصولًا إلى بحيرة السد العالي في مصر.

وأشار إلى أن الخزان يستوعب نحو 3.5 مليار متر مكعب من المياه، ويتم تفريغه سنويًا خلال شهر مارس، بالتزامن مع زيادة الوارد المائي من بحيرة فيكتوريا، ضمن الموسم المطري الممتد من مارس إلى مايو.

تأثير التفريغ على تدفقات المياه نحو السد العالي

أوضح "الباحث" أن عملية التفريغ أسهمت في زيادة تدفقات المياه باتجاه شمال السودان، ومنها إلى مصر، إذ بدأت هذه المياه في شق طريقها تدريجيًا نحو بحيرة السد العالي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التدفقات الإضافية القادمة من النيل الأبيض، ما يعزز من مناسيب المياه في مجرى النهر.

أعمال الصيانة وتأثيرها على دورة المياه

أشار "الباحث" إلى أنه من المقرر أن تعقب عملية التفريغ أعمال صيانة بخزان جبل الأولياء تستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وتشمل صيانة البوابات وبعض القطاعات الحيوية في الخزان.

ورجّح هاني إبراهيم أن تؤدي هذه الأعمال إلى إطالة فترة التفريغ نسبيًا خلال فترة الصيانة، قبل أن يبدأ الخزان في إعادة الملء مع بداية يوليو، على أن يكتمل التخزين تدريجيًا بحلول النصف الأول من سبتمبر، وفق الدورة السنوية المعتادة.

العوامل الموسمية وتراجع السحب الزراعي

لفت الباحث هاني إبراهيم، إلى أن هذه الفترة تشهد تراجعًا في الطلب على المياه من خزان الأولياء، نتيجة انتهاء موسم العروة الشتوية في السودان، والاستعداد للموسم الصيفي، ما يقلل من السحب لأغراض الري، ويسهم في زيادة كميات المياه المتدفقة شمالًا.

وأكد عدد من خبراء الموارد المائية وحوض النيل أن ما أشار إليه الباحث يتسق مع النمط السنوي لإدارة خزان جبل الأولياء، موضحين أن عملية التفريغ خلال هذه الفترة تُعتبر إجراءً فنيًا معتادًا يتزامن مع زيادة الوارد من النيل الأبيض.

وأوضحوا أن ارتفاع المناسيب في السودان وامتداد التأثير حتى بحيرة السد العالي يعكس ترابط المنظومة المائية، إذ تنتقل الزيادات تدريجيًا عبر مجرى النهر دون أن تمثل وضعًا استثنائيًا.

وأشار الخبراء إلى أن أعمال الصيانة المقررة بالخزان قد تُطيل نسبيًا فترة التفريغ، لكنها تظل ضمن الإطار التشغيلي الطبيعي، مؤكدين أن تراجع السحب الزراعي في نهاية الموسم الشتوي يسهم في تعزيز التدفقات شمالًا.

وتوقعوا استمرار الزيادات التدريجية في المياه خلال الأسابيع المقبلة، مع بدء مرحلة إعادة ملء الخزان في يوليو، وفق الدورة السنوية المعتادة لإدارة المياه في حوض النيل.

و يُعد نهر النيل، شريان الحياة الرئيسي لدول الحوض، وعلى رأسها مصر والسودان، إذ ترتبط به منظومات الري وتوليد الطاقة وإدارة الموارد المائية، وفي هذا السياق، تكتسب عمليات إدارة السدود والخزانات أهمية بالغة، خاصة مع التغيرات الموسمية في تدفقات المياه.

ويُعتبر خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض أحد العناصر المؤثرة في حركة المياه، سواء من خلال عمليات التفريغ الدورية أو أعمال الصيانة، والتي تنعكس بشكل مباشر على منسوب النهر وتدفقاته وصولًا إلى بحيرة السد العالي.

اقرأ أيضًا:

مصنع المحركات يمتلك كل القدرات التصنيعية المتطورة لتعظيم شعار "صنع في مصر"

وزير الري يبحث تمكين الفتيات بتدوير ورد النيل وتحويله لمنتجات صديقة للبيئة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوض النيل خزان جبل الأولياء نهر النيل السد العالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
زووم

أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
أخبار مصر

تقلبات جوية محتملة.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وشبورة كثيفة على الطرق اليوم
حسن شحاتة: طالبت بتعيين حسام حسن للفراعنة.. ومعتمد جمال استفاد من خبراتي
رياضة محلية

حسن شحاتة: طالبت بتعيين حسام حسن للفراعنة.. ومعتمد جمال استفاد من خبراتي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"