قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مؤامرة مكتملة الأركان تحاك ضد مصر، موضحًا وجود تنسيق عالي المستوى بين تنظيم الإخوان الإرهابي وأبواقه الإعلامية، وبين منصات استخباراتية إسرائيلية وأخرى عربية مشبوهة.

وأوضح "الديهي"، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الخطة بدأت منذ نهاية مارس الماضي، واستمرت على مدار 40 يومًا، وكان هدفها الأساسي التشكيك في قوة الاقتصاد المصري، عبر الترويج لإشاعات كاذبة حول إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد ديونها.

وأشار إلى أن المخطط يستهدف أيضًا ضرب العلاقات العربية، ومحاولة إحداث وقيعة بين مصر ودول الخليج، من خلال ادعاءات باطلة بأن مصر تخلت عن أشقائها، إضافة إلى بث الذعر الداخلي ودفع المواطنين لسحب أموالهم من البنوك بدعوى انهيار النظام المصرفي.

ولفت إلى أن الأسماء المحركة لهذه الحملة واضحة، حيث يردد المستشرق الإسرائيلي إيدي كوهين التابع للوحدة 8200 بالموساد نفس الأكاذيب التي يطلقها الهارب محمد سعد خير الله من تل أبيب عبر صحيفة معاريف الإسرائيلية ضد الجيش المصري.

وأكد أن أبواق الإخوان في الخارج مثل محمد ناصر، معتز مطر، أسامة جويش، ومحمد إلهامي، يسيرون على نفس الخطى، ويعيدون إنتاج ذات الأكاذيب حول الديون المصرية والوضع الاقتصادي، في تناغم يثبت وحدة الهدف والمصدر.

ووجه الديهي رسالة للشعب المصري، مشددًا على أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وشعبها، وأن هذه المحاولات اليائسة لضرب الجبهة الداخلية ستتحطم أمام وعي المصريين، مؤكدًا أن معركته مع هذه الأصناف هي معركة كشف حقائق وأسرار موثقة لن يتوقف عنها.