كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض أثناء استيقاف سيارة ومحاولة إنزال فتاة منها بمحافظة الدقهلية.

ضبط عامل أشهر سلاحًا أبيض وحاول استيقاف سيارة بالدقهلية

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة كلامية بينه وبين نجلته بسبب خروجها مع خطيبها دون علمه وتأخرها.

وباستدعاء نجلته وخطيبها أيدا ما جاء بأقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

