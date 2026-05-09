ضبط عامل أشهر سلاحًا أبيض وحاول استيقاف سيارة بالدقهلية

الداخلية تضبط متهمًا حاول إجبار فتاة على النزول من سيارة بسلاح بالدقهلية

كتب : صابر المحلاوي

09:43 م 09/05/2026

ضبط متهم- أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض أثناء استيقاف سيارة ومحاولة إنزال فتاة منها بمحافظة الدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة كلامية بينه وبين نجلته بسبب خروجها مع خطيبها دون علمه وتأخرها.

وباستدعاء نجلته وخطيبها أيدا ما جاء بأقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

