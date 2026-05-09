تابعت الدكتورة حنان مجدي، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد، خلال جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية الجارية، بهدف دعم المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

نسب التنفيذ تصل إلى 49%

وخلال الجولة، استعرضت المحافظ نسب التنفيذ داخل المستشفى، والتي بلغت نحو 49%، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة تقترب من 25 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 625 مليون جنيه.

طاقة استيعابية وخدمات طبية متكاملة

ويضم مستشفى الفرافرة المركزي الجديد 83 سريرًا، إلى جانب أقسام متكاملة تشمل الإقامة، والرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، والمبتسرين، والغسيل الكلوي، و12 عيادة خارجية، فضلًا عن أقسام الطوارئ، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، والصيدلة الإكلينيكية.

توجيهات بسرعة الانتهاء من التنفيذ

ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على توفير التجهيزات الطبية اللازمة، خاصة أقسام الحضانات ورعاية الأطفال.

دعم المنظومة الصحية بالفرافرة

وأكدت المحافظ أن تطوير الخدمات الطبية في مركز الفرافرة يعد أولوية، نظرًا لطبيعته الجغرافية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمراكز أخرى داخل محافظة الوادي الجديد.