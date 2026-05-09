يلاقي فريق مان سيتي نظيره برينتفورد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل فريق السيتي.

ويدخل فريق السيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - ناثان أكي - مارك جيهي - أوريلي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز - أنطوان سيمينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - ريان شرقي - جيرمي دوكو

أبرز أحداث مباراة مان سيتي وبرينتفورد

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تهديد أول من برينتفورد ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى السيتي

الدقيقة 18: عرضية من دوكو لاعب مان سيتي يبعدها دفاع برينتفورد

الدقيقة 24: تسديدة قوية من لاعب مان سيتي تخرج أعلى مرمى برينتفورد

الدقيقة 26: رأسية من هالاند تصل سهلة في يد حارس مرمى برينتفورد

الدقيقة 30: عرضية من لاعب مان سيتي يبعدها دفاع فريق برينتفورد

الدقيقة 36: مشادة بين برناردو سيلفا ولاعب برينتفورد