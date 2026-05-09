تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، بشأن استعراض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وأوضح التقرير تفاصيل خطة الصيانة والتطهيرات الخاصة بالصرف المكشوف والمغطى، والتي نفذتها هيئة الصرف خلال الفترة من عام 2025 وحتى أبريل 2026، حيث تم تنفيذ عمليات تطهير ونزع حشائش للمصارف الزراعية بأطوال إجمالية بلغت نحو 45 ألف كيلومترًا، إلى جانب تجريف المصارف الزراعية بحجم حفر يقارب 10 ملايين متر مكعب.

كما شملت الأعمال الانتهاء من تنفيذ 51 عملًا صناعيًا على شبكة المصارف الزراعية، إضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام يقارب 87 ألف فدان، وتنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل في زمام يتجاوز 5.70 ملايين فدان.

واستعرض التقرير أيضًا أعمال تطوير وتأهيل 3 مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك (أجا – طنطا – دمنهور)، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج، بما يضمن تلبية احتياجات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، مع توريد الدفعة الأولى من مستلزمات التطوير.

وفي إطار التعاون المؤسسي، تم مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تغطية طرد مصرف قلابشو المجاور لمدينة المنصورة الجديدة، كما يجري التنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستلام الأعمال الترابية والصناعية بمنطقة وادي الصعايدة، ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، بهدف حماية القرى من مياه الرشح.

كما تتابع أجهزة هيئة الصرف التنسيق مع هيئة التعمير بشأن تنفيذ أعمال الصرف الزراعي للمرحلة الأولى من مشروع ترعة قوته الجديدة، الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة التعمير وتحت إشراف هيئة الصرف، مع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار التقرير إلى استمرار العمل ضمن البرنامج القومي الثالث للصرف، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة، وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان.

وفي السياق ذاته، يجري الإعداد لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على مستوى الجمهورية.

ووجّه الدكتور هاني سويلم بمواصلة جهود جميع أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات في أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، لضمان قدرتها على تصريف المياه بالمعدلات المطلوبة وتحقيق المناسيب الآمنة، إلى جانب استمرار صيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، والإسراع في إحلال الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف.