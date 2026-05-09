الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟

كتب : وائل توفيق

07:31 م 09/05/2026 تعديل في 07:48 م
  أسامة بن بوط
  شي مالوني
    أسامة بن بوط
  حسين دهيري
    شي مالوني
  أسامة بن بوط
    حسين دهيري
  زكريا دراوي
    أسامة بن بوط
  زكريا دراوي
    زكريا دراوي
  حسين دهيري
    زكريا دراوي
  أسامة بن بوط
    حسين دهيري
  شي مالوني
    أسامة بن بوط
  • عرض 10 صورة
    شي مالوني

يلتقي الزمالك اتحاد العاصمة، اليوم، في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتُبث المباراة في الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ونعرض هنا أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وفقا لأرقام وإحصائيات موقع "سوفا سكور" الشهير، وذلك خلال مشاركاتهم في بطولة الكونفدرالية 2025-2026.

أخطر 5 لاعبين في اتحاد العاصمة الجزائري

شي مالوني(مدافع): 7.26

مواليد 1999، قلب دفاع، يلعب في منتخب الكاميرون، انتقل إلى سينما التنزاني من كوتونسبورت، ثم إلى اتحاد العاصمة في ديسمبر 2025، يتميز بالقوة الجسدية والمستوى الدفاعي الثابت، ووصل مع فريقين مختلفين إلى نهائيين قاريين متتاليين، الأول سينما التنزاني ثم مع اتحاد العاصمة هذا الموسم.

يحتاج الزمالك إلى إخراجه من مركزه بتحركات دون كرة في العمق، لخلق خطورة على اتحاد العاصمة.

حسين دهيري (مدافع): 7.09

مولود في 16 سبتمبر عام2000، يلعب بالقدم اليسرى، مدافع جزائري، لديه 1.4 تدخلا ناجحا في المباراة، دقة تمريراته 83%/ المباراة. شارك في 10 مباريات أساسيًا بالكونفدرالية، خرج من 6 مباريات بشباك نظيفة

أسامة بن بوط (حارس مرمى): 7.08

يلعب بالقدم اليسري، مولود في 11 أكتوبر 1994، شارك في 9 مباريات أساسيًا، لديه 0.1 اعتراضا ناجحا في المباراة، دقة تمريراته 63%

حسام الدين غشة (مهاجم): 7.04

30 عاما، مواليد 25 أكتوبر1995، طوله 170سم، شارك في 9 مباريات أساسيًا بمعدل 87 دقيقة في المباراة، صنع هدفين، أحرز هدفًا، يلعب في مركز الجناح، يجيد اللعب بالقدمين، دقيقة تمريراته 77%، صنع 1.9 فرصة خطيرة.

زكريا دراوي (وسط ملعب): 7.04

لاعب وسط مدافع، مواليد 20 فبراير 1994، شارك في 10 مباريات أساسيًا بمعدل 87 دقيقة في المباراة، صنع هدفا، وأحرز هدفين، 1.1فرصة خطيرة، دقيقة تمريراته 81%.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بـ نهائي كأس الكونفدرالية

تبث مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورت 2 HD.

"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)

تعليمات فنية أخيرة من معتمد جمال قبل مواجهة اتحاد العاصمة

"مُختبر هرمز".. كيف استغلت الصين حرب إيران لكشف نقاط الضعف الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

"مُختبر هرمز".. كيف استغلت الصين حرب إيران لكشف نقاط الضعف الأمريكية؟
بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات
أخبار مصر

بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات
هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار مصر

هل الميت يشعر بزيارة الأحياء ويسمعهم؟.. أمين الفتوى يجيب
رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
رياضة محلية

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
أخبار مصر

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور
منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟
مصر تدعم إجراءات البحرين الأمنية: أمن الخليج جزء من أمننا
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0 -0 برينتفورد.. بداية المباراة