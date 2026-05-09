يلتقي الزمالك اتحاد العاصمة، اليوم، في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونعرض هنا أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وفقا لأرقام وإحصائيات موقع "سوفا سكور" الشهير، وذلك خلال مشاركاتهم في بطولة الكونفدرالية 2025-2026.

أخطر 5 لاعبين في اتحاد العاصمة الجزائري

شي مالوني(مدافع): 7.26

مواليد 1999، قلب دفاع، يلعب في منتخب الكاميرون، انتقل إلى سينما التنزاني من كوتونسبورت، ثم إلى اتحاد العاصمة في ديسمبر 2025، يتميز بالقوة الجسدية والمستوى الدفاعي الثابت، ووصل مع فريقين مختلفين إلى نهائيين قاريين متتاليين، الأول سينما التنزاني ثم مع اتحاد العاصمة هذا الموسم.

يحتاج الزمالك إلى إخراجه من مركزه بتحركات دون كرة في العمق، لخلق خطورة على اتحاد العاصمة.

حسين دهيري (مدافع): 7.09

مولود في 16 سبتمبر عام2000، يلعب بالقدم اليسرى، مدافع جزائري، لديه 1.4 تدخلا ناجحا في المباراة، دقة تمريراته 83%/ المباراة. شارك في 10 مباريات أساسيًا بالكونفدرالية، خرج من 6 مباريات بشباك نظيفة

أسامة بن بوط (حارس مرمى): 7.08

يلعب بالقدم اليسري، مولود في 11 أكتوبر 1994، شارك في 9 مباريات أساسيًا، لديه 0.1 اعتراضا ناجحا في المباراة، دقة تمريراته 63%

حسام الدين غشة (مهاجم): 7.04

30 عاما، مواليد 25 أكتوبر1995، طوله 170سم، شارك في 9 مباريات أساسيًا بمعدل 87 دقيقة في المباراة، صنع هدفين، أحرز هدفًا، يلعب في مركز الجناح، يجيد اللعب بالقدمين، دقيقة تمريراته 77%، صنع 1.9 فرصة خطيرة.

زكريا دراوي (وسط ملعب): 7.04

لاعب وسط مدافع، مواليد 20 فبراير 1994، شارك في 10 مباريات أساسيًا بمعدل 87 دقيقة في المباراة، صنع هدفا، وأحرز هدفين، 1.1فرصة خطيرة، دقيقة تمريراته 81%.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بـ نهائي كأس الكونفدرالية

تبث مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة بي إن سبورت 2 HD.

