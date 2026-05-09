كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدي على أحد الأشخاص من ذوي الهمم بالضرب بمحافظة الدقهلية.

سائق توك توك يعتدي على شاب من ذوي الهمم بالدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة طلخا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من سائق مركبة "توك توك" مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على نجلها من ذوي الهمم وإحداث إصابته.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابها، مبررًا ذلك بحدوث مشادات سابقة وقيامه برشق الحجارة عليه حال سيره بمركبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

