قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسماعيلية حبس زوج البلوجر دنيا فؤاد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاشتراك في جمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابة زوجته بمرض السرطان.

التحقيقات في إدارة التبرعات

وجاء قرار الحبس بعد استجواب المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، ودوره في إدارة وجمع التبرعات التي تم الحصول عليها من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

بلاغات مواطنين تكشف تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات المختصة بلاغات من عدد من المواطنين، أكدوا فيها تحويل مبالغ مالية بدافع إنساني بعد ظهور مقاطع ومنشورات تتحدث عن معاناة البلوجر مع المرض، قبل أن تثار تساؤلات حول حقيقة تلك الادعاءات.

فحص طبي ومالي موسع

وتواصل جهات التحقيق مراجعة التقارير الطبية والأشعات والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقتها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، إلى جانب فحص التحويلات المالية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بعمليات جمع الأموال.

استمرار التحقيقات وسماع الشهود

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود والمبلغين، وفحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب الانتهاء من التحريات.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت القضية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع رواية البلوجر، وآخرين شككوا في صحة ما تم تداوله بشأن حالتها الصحية وجمع التبرعات.