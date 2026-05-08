اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة الجوائز المالية الخاصة بكافة البطولات المحلية بمختلف فئاتها وقطاعاتها للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.



تفاصيل جوائز البطولات المحلية

واشتملت الجوائز المعتمدة على المكافآت الخاصة ببطولة كأس مصر، إذ يحصل البطل على مليوني جنيه، بينما يحصد الوصيف مليون جنيه، إلى جانب تخصيص مليون جنيه لكل نادٍ من الأندية الثلاثة الصاعدة من القسم الثاني"أ" بإجمالي 3 مليون جنيه، و500 ألف جنيه لكل فريق متأهل من القسم الثاني "ب" بإجمالي مليون و500 ألف جنيه.



كما قرر الاتحاد منح بطل دوري الكرة النسائية 500 ألف جنيه، بينما يحصل بطل كأس مصر للسيدات على 400 ألف جنيه والوصيف على 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 200 ألف جنيه لكل نادٍ صاعد إلى القسم الأول للكرة النسائية.



وامتدت الجوائز لـ تشمل مسابقات الناشئين والمراحل السنية، إذ اعتمد الاتحاد مكافآت لأبطال الجمهورية في مختلف الأقسام والمراحل العمرية بتخصيص 500 ألف جنيه لأبطال الجمهورية بالقسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2009 و2011، إلى جانب 450 ألف جنيه لأبطال القسم الثاني و325 ألف جنيه لأبطال القسم الثالث.



كما تضمنت الجوائز 450 ألف جنيه لأبطال الجمهورية لمواليد 2007 و2009 و2011 بالقسم الأول، و300 ألف جنيه لكل من أبطال القسم الثاني "أ" والثاني "ب"، بجانب 450 ألف جنيه لبطولات القطاعات لمواليد 2007 حتى 2012.

وبذلك يصل إجمالي المكافأة المذكورة إلى أكثر من 11 مليون جنيه.



موعد نهائي كأس مصر للسيدات



ويأتي ذلك تزامناً مع إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية، والتي تجمع بين فريقي وادي دجلة ومسار مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الدفاع الجوي.

موعد نهائي كأس مصر للرجال

على الجانب الآخر، يلتقي الفريق الكروي بنادي بيراميدز بنظيره زد يوم الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

