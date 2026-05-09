على هامش تنصيب رئيس جيبوتي.. مدبولي يبحث تعزيز الشراكة بين البلدين

كتب : محمد نصار

04:23 م 09/05/2026
    مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي لرئيس جيبوتي على هامش حفل تنصيبه (1)
    مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي لرئيس جيبوتي على هامش حفل تنصيبه (3)
    مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي لرئيس جيبوتي على هامش حفل تنصيبه (4)

استقبل إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهاني الرئيس السيسي، إلى نظيره الجيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجيبوتي له، تقديرًا لدوره الريادي في قيادة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

كما جدد رئيس الوزراء توجيه دعوة رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجيبوتي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، والتي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا حرص مصر على التنسيق المستمر مع جمهورية جيبوتي الشقيقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة، تشمل تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية جيبوتي، أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة، كما طلب رئيس جيبوتي بنقل خالص تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس الوزراء الرئيس السيسي رئيس جيبوتي

