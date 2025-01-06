وزير العمل يلتقي وزير المالية لتفعيل سُبل التعاون في الملفات المُشتركة

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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له؛ لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

ناقش الوزيران، سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

واتفق الوزيران، على وضع آلية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين والشركات.

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