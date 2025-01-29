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المولوية المصرية تجذب الأنظار في ختام اليوم السادس لمعرض الكتاب

11:07 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    المولوية المصرية تجذب الأنظار في ختام اليوم السادس لمعرض الكتاب (3)
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    المولوية المصرية تجذب الأنظار في ختام اليوم السادس لمعرض الكتاب (5)
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    المولوية المصرية تجذب الأنظار في ختام اليوم السادس لمعرض الكتاب (4)
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كتب- محمد شاكر:

اختتم مسرح بلازا 1 فعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب بعرض مميز لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني، حيث أضاءت الفرقة أجواء المسرح بمزيج روحاني آسر نظمته إدارة "صندوق التنمية الثقافية".

وقدمت الفرقة تجربة صوفية فريدة، تضمنت أناشيد مثل "لأجل النبي"، "لاموني يا رسول الله"، "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، "يا طارق الباب"، "كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه"، و"طلع البدر علينا".

كما رافقت بعض الأناشيد عروض التنورة المميزة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، إلى جانب الإيقاعات المتنوعة التي لاقت إشادة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

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مسرح بلازا 1 عامر التوني معرض القاهرة الدولي للكتاب صندوق التنمية الثقافية
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